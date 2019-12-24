Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован

12:01, 24 декабря 2019, ПАИ

«Бюджет на 2020 год, как и раньше, максимально социально ориентирован», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Продолжая тему стратегических целей, губернатор отметил, что более половины расходов запланированы на развитие здравоохранения (15,8%), образования и молодёжной политики (19%), социальную поддержку и демографию (17,9%), развитие транспортной системы (19,6%).

«Главной задачей по-прежнему является создание собственной устойчивой экономической базы как главного инструмента решения всех остальных вопросов», — подчеркнул он.

Выступая с бюджетным посланием в прошлом году Михаил Ведерников также обращал внимание депутатов на то, что бюджет региона является социально ориентированным.