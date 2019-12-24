Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области

12:05, 24 декабря 2019, ПАИ

«Впервые в бюджете предусмотрены средства в размере 83 млн рублей, которые будут направлены на восстановление здоровья людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«По «Здравоохранению» продолжим точечный ремонт и модернизацию ключевых объектов», — продолжил глава региона. По его словам, уже сейчас запланированы капитальный ремонт зданий и сооружений онкологического профиля на 40 млн рублей, ремонтно-реставрационные работы главного корпуса Невельской межрайонной больницы (здание земской больницы 1915 года) на 20 млн рублей.

Помимо этого, в планах капитальные ремонты детского отделения Противотуберкулезного диспансера в Великие Луках на 11 млн рублей и Печорской районной больницы на 10,1 млн рублей.

Михаил Ведерников добавил, что также предусмотрены средства федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках программы «Земский доктор, земский фельдшер» – почти 50 млн рублей.