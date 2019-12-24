0
15:27
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
14:52
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
13:55
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
13:45
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
12:05
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
12:04
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
12:01
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: У нас хороший командный потенциал

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в обращении к депутатам Псковского областного собрания в ходе бюджетного послания на 38-й сессии регионального парламента отметил «хороший командный потенциал», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, всем хорошо понятна сложность намеченных задач, — отметил он. — Резко увеличившиеся объёмы работ уже в 2019 году стали испытанием для всех ветвей власти Псковской области, а в 2020 году всё обещает быть ещё насыщеннее. Однако у нас хороший командный потенциал, и я уверен, что совместными усилиями мы сможем его реализовать».

«Активность начнётся сразу, после небольшой новогодней паузы», — заверил губернатор и поблагодарил парламентариев за доверие, поддержку, совместную работу, а также пожелал хорошего и объективно заслуженного отдыха.

«Поздравляю вас с Наступающим Новым годом и Рождеством, желаю встретить праздники в окружении дорогих и близких вам людей, набраться сил, энергии и вдохновения для продолжения нашего общего труда на благо Псковской области!» — добавил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
24 декабря 2019
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
24 декабря 2019
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
24 декабря 2019
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
24 декабря 2019
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
24 декабря 2019
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
24 декабря 2019
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»

Идет загрузка...