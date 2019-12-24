Михаил Ведерников: У нас хороший командный потенциал

12:10, 24 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в обращении к депутатам Псковского областного собрания в ходе бюджетного послания на 38-й сессии регионального парламента отметил «хороший командный потенциал», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, всем хорошо понятна сложность намеченных задач, — отметил он. — Резко увеличившиеся объёмы работ уже в 2019 году стали испытанием для всех ветвей власти Псковской области, а в 2020 году всё обещает быть ещё насыщеннее. Однако у нас хороший командный потенциал, и я уверен, что совместными усилиями мы сможем его реализовать».

«Активность начнётся сразу, после небольшой новогодней паузы», — заверил губернатор и поблагодарил парламентариев за доверие, поддержку, совместную работу, а также пожелал хорошего и объективно заслуженного отдыха.

«Поздравляю вас с Наступающим Новым годом и Рождеством, желаю встретить праздники в окружении дорогих и близких вам людей, набраться сил, энергии и вдохновения для продолжения нашего общего труда на благо Псковской области!» — добавил Михаил Ведерников.