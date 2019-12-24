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Псковские таможенники обнаружили в автомобиле на госгранице более 2 тысяч сигаретных пачек

На таможенном посту Бурачки Псковской таможни на российско-латвийской границе пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачных изделий, сообщила Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор( по связям с общественностью) Наталья Князева.

Сообщается, что гражданин Белоруссии на своем автомобиле «VOLKSWAGEN PASSAT» перевозил 2225 пачек сигарет различных марок с акцизными марками Республики Беларусь. Общий вес товара составил 40,3 кг.

В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении. По словам водителя, весь этот запас сигарет он собирался выкурить в Латвии самостоятельно.

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