Псковские таможенники обнаружили в автомобиле на госгранице более 2 тысяч сигаретных пачек
На таможенном посту Бурачки Псковской таможни на российско-латвийской границе пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачных изделий, сообщила Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор( по связям с общественностью) Наталья Князева.
Сообщается, что гражданин Белоруссии на своем автомобиле «VOLKSWAGEN PASSAT» перевозил 2225 пачек сигарет различных марок с акцизными марками Республики Беларусь. Общий вес товара составил 40,3 кг.
В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении. По словам водителя, весь этот запас сигарет он собирался выкурить в Латвии самостоятельно.