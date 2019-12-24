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Меры безопасности во время новогодних праздников усилят в Пскове
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Общество

Около 150 полицейских и росгвардейцев будут следить за порядком в Пскове в новогоднюю ночь

В Пскове в новогоднюю ночь осуществлять охрану правопорядка в местах проведения массовых мероприятий будут около 150 полицейских и росгвардейцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего для обеспечения безопасности во время проведения новогодних и рождественских праздников с 24 декабря по 10 января в Пскове будут задействованы около 500 сотрудников полиции и Росгвардии.

Как и в прежние годы, на Октябрьской площади, где установлена главная елка города, будут использоваться арочные и ручные металлодетекторы. За два часа до начала праздничного мероприятия Октябрьскую площадь, Детский парк и площадь Ленина обследуют кинологи со служебными собаками и пиротехники псковского ОМОНа.

Зона проведения фейерверка тоже будет оцеплена по периметру металлическими барьерами, при этом там будет дежурить охрана для предупреждения проникновения на данную территорию. В работе по обеспечению безопасности во время праздничных мероприятий также будут использоваться комплекс фиксации правонарушений и камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова уточнили, что дополнительно к плановым дежурствам в новогоднюю ночь в помощь полиции выйдут на улицы города около 30 народных дружинников. Кроме того, в период с 27 декабря по 12 января на городских мероприятиях с массовым пребыванием людей будут дежурить по 6 добровольных помощников полиции.

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