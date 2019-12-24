Финансирование нацпроектов в Псковской области вырастет на 4,1 млрд рублей

12:07, 24 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году финансирование реализации национальных проектов в Псковской области вырастет на 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в обращении к депутатам Псковского областного собрания в ходе бюджетного послания на 38-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в 2020 году на реализацию нацпроекта «Демография» запланировано 2,6 млрд рублей. «Львиная доля средств пойдёт на финансовую поддержку семей при рождении ребёнка – это 1,7 млрд рублей, на 600 млн рублей больше, чем в прошлом году», - уточнил глава региона. Он заметил, что за последние пять лет количество многодетных семей в Псковской области выросло более чем на тысячу, и необходимо поддерживать эту тенденцию.

На нацпроект «Здравоохранение» в следующем году предусмотрено 954 млн рублей. 308 млн рублей пойдут на создание единого цифрового контура в системе здравоохранения и ещё 301 млн рублей – на борьбу с онкологическими заболеваниями.

На проект «Жильё и городская среда» будет направлено порядка 180 млн рублей, из которых 176 млн рублей – на региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Он включает в себя реконструкцию набережной реки Шелонь в Порхове (49,9 млн рублей), реконструкцию парка Петровский у Земляной крепости в Великих Луках (46 млн рублей), благоустройство общественной территории у школы в Изборске (49 млн рублей).

На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят порядка 2,4 млрд рублей, на которые будут отремонтированы 123 километра региональных автомобильных дорог. «Но, думаю, этот показатель мы снова перевыполним», - добавил Михаил Ведерников.