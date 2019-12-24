Жители Псковской области остались без денег после общения с мошенниками

12:20, 24 декабря 2019, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Бежаницах местные жители стали жертвами мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестный мошенник под предлогом предоставления кредита на одном из сайтов дистанционным способом завладел денежными средствами 52-летней жительницы Пскова. Сумма ущерба составила 27 000 рублей.

В поселке Бежаницы пенсионерка обратилась в полицию, сообщив, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил обезопасить ее банковскую карту. Обманным путем он похитил 71 000 рублей.

В Великих Луках пожилой женщине со страницы ее подруги в социальных сетях пришло предложение поучаствовать в акции и выиграть приз в размере 5 000 рублей. Для этого мошенник попросил реквизиты карты. Не задумываясь, женщина предоставила свои данные. В результате с двух карт великолучанки было списано 3300 рублей. Позже выяснилось, что страницу подруги потерпевшей взломали мошенники.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Проводится проверка.