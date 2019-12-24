Россия и Белоруссия хотят развивать сотрудничество в области охраны природы
Сотрудничество в области охраны окружающей среды собираются развивать Россия и Белоруссия, пишет БЕЛТА.
Так, коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии и Министерства природных ресурсов и экологии России рассмотрели вопросы сотрудничества в области геологии и недропользования, перспективы взаимодействия в сфере охраны недр, работы по геологическому картированию сопредельных территорий двух стран.
Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, обращения с отходами, рационального использования и охраны трансграничных водных объектов.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык обратил внимание на то, что взаимодействие с Россией в природоохранной сфере имеет «глубокие корни» и динамично развивается.