Россия и Белоруссия хотят развивать сотрудничество в области охраны природы

12:04, 24 декабря 2019, ПАИ

Сотрудничество в области охраны окружающей среды собираются развивать Россия и Белоруссия, пишет БЕЛТА.

Так, коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии и Министерства природных ресурсов и экологии России рассмотрели вопросы сотрудничества в области геологии и недропользования, перспективы взаимодействия в сфере охраны недр, работы по геологическому картированию сопредельных территорий двух стран.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, обращения с отходами, рационального использования и охраны трансграничных водных объектов.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык обратил внимание на то, что взаимодействие с Россией в природоохранной сфере имеет «глубокие корни» и динамично развивается.