Почти на 17% вырос объём кредитования в Псковской области

13:17, 24 декабря 2019, ПАИ

С января по сентябрь текущего года в Псковской области юридическим лицам, предпринимателям и физическим лицам выдали кредитов на 63,9 млрд рублей. Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления центрального банка России.

Объем выданных жителям региона кредитов вырос на 14,5% и составил 33,6 млрд рублей. Объем ипотечных жилищных кредитов сократился на 1,6% и составил 5,9 млрд рублей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Псковской области за 9 месяцев 2019 года были выданы кредиты на сумму 30,3 млрд рублей. Это на 19,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Из них на субъекты малого и среднего предпринимательства пришлось 27%, или 8,2 млрд рублей.

В общем объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Псковской области за 9 месяцев 2019 года, 40,2% составляли займы предприятий обрабатывающих производств. Их объем увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно кредитные средства привлекали организации сельского хозяйства – рост в 2,2 раза, до 8,7 млрд рублей, компании оптовой и розничной торговли – рост в 1,4 раза, до 2 млрд рублей.

Совокупный объем кредитной задолженности в Псковской области вырос за последние 12 месяцев на 9% и на 1 октября 2019 года составил 83,7 млрд рублей. При этом задолженность физических лиц увеличилась на 18,7%, до 55,9 млрд рублей, а задолженность реального сектора экономики сократилась на 6,3% - до 27,8 млрд рублей.

Объем просроченной задолженности по кредитам на 1 октября 2019 года снизился на 38,7% по сравнению с этой же датой прошлого года и составил 4 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась на 7,8 процентных пункта, а в портфеле физических лиц - на 1,2 процентных пункта.

Совокупный объем привлеченных кредитными организациями средств от физических и юридических лиц региона на 1 октября 2019 года составил 83 млрд рублей. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В структуре привлеченных средств основная доля приходится на вклады населения – д 78%. Их объем увеличился по сравнению с 1 октября 2018 года на 9,8%, до 64,8 млрд рублей. Объем средств, привлеченных от юридических лиц региона, сократился на 1,9% и на 1 октября 2019 года составил 7,4 млрд рублей.