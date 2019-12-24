0
15:27
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
14:52
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
13:55
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
13:45
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
12:05
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
12:04
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
12:01
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Еще новости
Общество

Почти на 17% вырос объём кредитования в Псковской области

С января по сентябрь текущего года в Псковской области юридическим лицам, предпринимателям и физическим лицам выдали кредитов на 63,9 млрд рублей. Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления центрального банка России.

Объем выданных жителям региона кредитов вырос на 14,5% и составил 33,6 млрд рублей. Объем ипотечных жилищных кредитов сократился на 1,6% и составил 5,9 млрд рублей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Псковской области за 9 месяцев 2019 года были выданы кредиты на сумму 30,3 млрд рублей. Это на 19,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Из них на субъекты малого и среднего предпринимательства пришлось 27%, или 8,2 млрд рублей.

В общем объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Псковской области за 9 месяцев 2019 года, 40,2% составляли займы предприятий обрабатывающих производств. Их объем увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно кредитные средства привлекали организации сельского хозяйства – рост в 2,2 раза, до 8,7 млрд рублей, компании оптовой и розничной торговли – рост в 1,4 раза, до 2 млрд рублей.

Совокупный объем кредитной задолженности в Псковской области вырос за последние 12 месяцев на 9% и на 1 октября 2019 года составил 83,7 млрд рублей. При этом задолженность физических лиц увеличилась на 18,7%, до 55,9 млрд рублей, а задолженность реального сектора экономики сократилась на 6,3% - до 27,8 млрд рублей.

Объем просроченной задолженности по кредитам на 1 октября 2019 года снизился на 38,7% по сравнению с этой же датой прошлого года и составил 4 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась на 7,8 процентных пункта, а в портфеле физических лиц - на 1,2 процентных пункта.

Совокупный объем привлеченных кредитными организациями средств от физических и юридических лиц региона на 1 октября 2019 года составил 83 млрд рублей. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В структуре привлеченных средств основная доля приходится на вклады населения – д 78%. Их объем увеличился по сравнению с 1 октября 2018 года на 9,8%, до 64,8 млрд рублей. Объем средств, привлеченных от юридических лиц региона, сократился на 1,9% и на 1 октября 2019 года составил 7,4 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
24 декабря 2019
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
24 декабря 2019
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
24 декабря 2019
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
24 декабря 2019
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
24 декабря 2019
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
24 декабря 2019
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»

Идет загрузка...