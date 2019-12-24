Газификацию региона назвал псковский губернатор приоритетом для работы в ближайшие годы

12:19, 24 декабря 2019, ПАИ

Власти Псковской области нацелены уделить особое внимание внимание вопросам газификации региона. «Президент поставил задачу довести уровень газификации в стране до 100 процентов за 10 лет», - отметил губернатор Михаил Ведерников в рамках бюджетного послания в Псковском областном Собрании, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«10 лет мы ждать не можем. Мы включили в целый ряд целевых программ, - в том числе, развития сельских территории, - объекты, которые нужно газифицировать в первую очередь», - сказал он.

Глава региона подчеркнул необходимость поиска средств, прибегая к поддержке существующих сегодня программных документов.

«Мы понимаем, где у нас строятся жилые площади, где строятся предприятия, в первую очередь, промышленного комплекса. Будем добиваться строительства и добиваться финансирования», - уточнил губернатор.