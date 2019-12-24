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100 тысяч рублей штрафа получил пскович за ДТП

Житель Пскова получил полгода ограничения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей за ДТП, в котором пострадал человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Островского района.

Установлено, что в феврале 2019 года мужчина ехал на автомобиле ГАЗ-3705 по территории Островского района. В нарушение ПДД он допустил занос транспорта с последующим выездом на полосу встречного движения, и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Audi-100. В результате ДТП пассажиру автомобиля Audi-100 были причинены значительные телесные повреждения, которые нанесли тяжкий вред здоровью.

Островский городской суд признал мужчину виновным в нарушении части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. При этом осужденному нельзя выезжать за пределы Псковской области, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, мужчина заплатит потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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