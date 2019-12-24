Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области

13:45, 24 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области появится фонд защиты прав обманутых дольщиков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря.

Депутаты приняли законопроект «О фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Псковской области», который разработала администрация области. Проект закона подготовлен в соответствии с нормами федерального законодательства – в этом году субъекты РФ получили правовую возможность создавать фонды в форме унитарных некоммерческих организаций, специализирующихся на достройке незавершённых объектов в случае банкротства застройщика.

Проект закона предусматривает право администрации региона от имени Псковской области создать унитарную некоммерческую организацию в организационно-правовой форме фонда в целях урегулирования обязательств признанных банкротами застройщиков перед участниками долевого строительства.

В документе уточняется, что имущество фонда формируется за счёт имущественного взноса области, добровольных имущественных взносов, а также за счёт денежных средств, предоставляемых федеральным «Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства». В силу положений федерального законодательства фонду будут передаваться имущество и обязательства застройщиков, признанных банкротами, для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства.

Необходимость создания регионального фонда защиты прав обманутых дольщиков возникает при наличии на территории области проблемных объектов. ФОТ на 1 год на 4 единицы составит 1 млн 920 тысяч рублей. Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды 30,2% - 579 тысяч 840 рублей. Расходы на обеспечение рабочих мест составят 423 тысяч 800 рублей.

На государственном уровне «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» создало правительство РФ в октябре 2017 года с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.