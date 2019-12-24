С Нового года повысятся цены на алкоголь

14:26, 24 декабря 2019, ПАИ

С 1 января 2020 года ожидается повышение минимальных розничных цен на алкоголь, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Соответствующий приказ был размещен на сайте Министерства финансов РФ 11 декабря 2019 года.

Повышение цен ожидается на водку, коньяк и бренди. Минимальная розничная цена за 0,5 литра водки крепостью выше 37 до 40% включительно теперь будет составлять 230 рублей.

Цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, коньячного, кальвадосного, плодового, вискового дистиллятов, за исключением коньяка составит 315 рублей минимум. Цена коньяка составит минимум 433 рублей.