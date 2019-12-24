Финансирование расходов на уличное освещение увеличат в поселениях Псковской области

15:15, 24 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области будет увеличено финансирование расходов на уличное освещение в поселениях, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря.

Депутаты внесли изменения в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области», направленные на совершенствование бюджетных взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления.

Документ корректирует расчёт базовых бюджетных расходов муниципальных районов и городских округов. Так, введён новый норматив по установке опор освещения в поселениях, что позволит в следующем году на 10% увеличить финансирование муниципальных образований на уличное освещение.

Введён средневзвешенный тариф тепловой энергии, горячей воды и холодной воды в расходах на образование, увеличена численность сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы и введён норматив на их обучение.