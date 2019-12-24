Рынок игрового стриминга в России и СНГ превысил 20 миллиардов рублей

17:31, 24 декабря 2019, ПАИ

В уходящем году объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составил 21,6 млрд рублей, сообщает РБК.

Зрителями стримов при этом в основном являются взрослые люди. А по оценке экспертов к скором времени рынок будет расти на 20% в год.

Треть респондентов отправляют донаты (пожертвования во время трансляций) раз в 2-7 стримов. Однако 63% опрошенных выделяют деньги только в особых случаях. В этом году средний чек доната составил 356 рублей. Четверть пользователей отправляют донаты в размере 300-999 рублей.

Две трети зрителей стримов смотрят их вместо сериалов и фильмов, чтобы отвлечься. 47% поклонников смотрит стримы ежедневно более 2 часов. Количество зрителей младше 18 лет не превышает 15%.

В 2018 году геймерам удалось собрать с россиян 11,6 млрд рублей в виде пожертвований за стримы. Более 11 млн человек платили за игры и игровой контент, делали переводы стримерам.