В Псковской области могут появиться новые меры поддержки медиков

17:40, 24 декабря 2019, ПАИ

Псковская область планирует войти в число пилотных регионов, где будут введены новые меры поддержки для медиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямого эфира из студии ГТРК «Псков».

Отвечая на вопрос жительницы Дновского района, касающийся сферы здравоохранения, глава региона согласился, что эта отрасль проблемная. Он напомнил, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина Псковская область закупила высокотехнологичное медицинское оборудование на общую сумму 850 млн рублей. «Раньше такого не было никогда», - заметил Михаил Ведерников.

Он отметил, что в минувшие выходные был с инспекцией в медучреждениях Пскова, в том числе в инфекционной больнице. Глава региона констатировал, что состояние учреждения далеко от идеального, поэтому дано поручение поменять мебель, боксы, матрасы. Также глава региона побывал в областной больнице, где стоит дорогостоящее оборудование. «Аппараты УЗИ – последнее слово техники, лучше на рынке нет», - заметил он. По мнению губернатора, с точки рения оборудования сделан хороший рывок.

Также Михаил Ведерников констатировал, что кадровое обеспечение - одна из самых серьезных проблем. Укомплектованность врачами и средним медперсоналом равна 42%, это очень мало. Он рассказал о том, что власти региона тесно работают с медицинским профсоюзом, выработан ряд региональных мер поддержки, которые начнут действовать с 2020 года. Большие надежды связаны с модернизацией системы первичного звена здравоохранения

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко согласилась, что в медучреждениях региона есть проблемы кадрового дефицита, не исключение и дновская больница. Она отметила, что организована работа по доставке пациентов на медицинском автобусе, и при необходимости пациент спокойно может доехать до Порхова. Кроме того, хирург регулярно приезжает в дновский филиал учреждения. Она заверила, что острые проблемы в больницах снимаются.

Михаил Ведерников поручил обеспечить нужным оборудованием больницу в Дно.