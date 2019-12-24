Присматривать за местными властями призвал губернатор жителей Новоржевского района

17:50, 24 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил жителей Новоржевского района находиться в коммуникации с местными властями и внимательнее следить за программами, которые реализуются на региональном уровне. Об этом он заявил в ходе прямого эфира из студии ГТРК «Псков» 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жители деревни Выбор Новоржевского района обратились к губернатору с просьбой о том, чтобы в населенном пункте появился настоящий спортзал. Отмечалось, что в старом доме культуры есть помещение, но дом в плохом состоянии.

Михаил Ведерников отметил, что вопрос со спортзалом будет решен в 2020 году. При этом он заметил, что Новоржевский район не смог получить ФОКОТ, так как ни прошлая, ни нынешняя администрации не провели конкурс по созданию условий для его размещения. В итоге ФОКОТ уходит в другой район. В связи с этим глава региона призвал жителей района присматривать за местными властями, их обещаниями и выполняемыми работами.