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Общество

В администрации Пскова подвели итоги работы антинаркотической комиссии за 2019 год

Фото пресс-службы муниципалитета

Отчетное заседание межведомственной антинаркотической комиссии Пскова за 2019 год прошло 24 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Руководители подразделений городской администрации подготовили отчеты о выполнении решений, принятых членами комиссии в уходящем году.

Помимо этого, представители наркологического диспансера Псковской области рассказали об итогах проведения медосмотров учащихся средних образовательных профучреждений. Осмотры проводили для выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ на территории Пскова.

Представители наркодиспансера отметили, что из 853 учащихся тесты прошли 814. Из этого числа 1 тест дал положительный результат, а 27 оказались сомнительными и были отправлены на дополнительную экспертизу. Было осмотрено порядка 95% заявленного количества учащихся.

Кроме того, во время совещания затронули тему массового употребления подростками так называемых «снюсов». Никотиносодержащая продукция является не менее вредной, чем сигареты.

Глава админситрации Пскова Александр Братчиков отметил необходимость решения данной проблемы на законодательном уровне. По его словам, важно ограничить доступ несовершеннолетних детей к «снюсам». Кроме того, глава дминистрации уверен, что следует проводить разъяснительно-профилактическую работу в борьбе с наркотиками по всем направлениям.

Кроме подведения итогов участники совещания утвердили проект плана работы антинаркотической комиссии на 2020 год.

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