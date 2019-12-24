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Общество

Михаил Ведерников назвал достойными уважения людьми Петра I, Столыпина и Владимира Путина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал достойными уважения людьми императора Петра I, государственного деятеля Российской империи Петра Столыпина и президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 1» 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что хотел бы быть достойным человеком, а не похожим на какую-нибудь историческую личность. Кроме этого, Михаил Ведерников в ходе блиц-опроса рассказал, что ему сложнее на губернаторском посту, чем в полпредстве, а в голове в последнее время звучит гимн Псковской области.

Когда ведущие затронули новогоднюю тему, Михаил Ведерников сообщил, что предпочитает «живую» ель. «Пусть простят меня экологи», — добавил он.

В выборе между сельдью под шубой и оливье губернатор признался, что предпочитает второй салат. А лучшим новогодним подарком Михаил Ведерников считает тот, который сделан его детьми. 

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