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Общество

Губернатор Псковской области: Мы будем уходить от ремонта дорог зимой

Псковские власти ведут работу с федеральным центром по вопросу организации тендеров по ремонту дорог уже с января. Это необходимо для того, чтобы заключать контракты с начала года и успевать ремонтировать дороги до наступления морозов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире из телестудии ГТРК «Псков» 24 декабря, отвечая на вопросы жителей Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что порочная практика ремонта дорог в поздний осенне-зимний период родилась не в Пскове. «Мы прикладываем много усилий, чтобы подрядчики делали все в срок. В этом году зима к нам милостива, но здесь нужно говорить о сроках поступления средств», - заметил глава региона.

«Если будет возможность разыгрывать лимиты с января, то мы будем успевать выполнять работы в течение дорожного периода», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что данная работа с федеральным центром уже ведётся.

Глава региона также отметил, что в этом году Псковская область перевыполнила план по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его словам, за год необходимо было сделать 148 километров дорог, а сделано было 170.

В ходе прямой линии на вопросы по ремонту дорог в регионе губернатор попросил ответить председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина. Руководитель профильного комитета сообщил, что в 2020 году планируется отремонтировать улицу Боровую и Черняховского, а также дорогу в Крестах – улицы Лесная и Харченко в областной столице.

Также Борис Елкин отметил, что по улице Инженерной в Пскове с начала 2020 года начнут ходить два городских автобуса: №23 и 30.

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