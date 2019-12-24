Центробанк хочет ввести персональный ID банковских счетов

19:22, 24 декабря 2019, ПАИ

Центробанк РФ обсуждает с участниками финансового рынка вопрос о введении единого идентификационного кода счетов для граждан и юридических лиц, пишет газета «Известия».

Физическому или юридическому лицу будут присваивать код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Предполагается, что такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей и даст возможность клиенту удобно и быстро перейти из одного банка в другой.

Кроме того, это позволит существенно снизить издержки на оформление переводов и облегчить данную процедуру. В настоящий момент готовой концепции ID счетов нет.