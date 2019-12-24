12 орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

19:36, 24 декабря 2019, ПАИ

За прошедшую неделю с 16 по 22 декабря госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 12 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 8 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 28 тысяч рублей. Взыскать удалось 19 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 54 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 228 тысяч 500 рублей.