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Общество

300 юных великолучан получили новогодние подарки от единороссов

23 декабря в Великих Луках в Доме культуры состоялось предновогоднее праздничное мероприятие. В его рамках представители городского отделения партии «Единая Россия» вручили новогодние подарки 300 юным великолучанам из малообеспеченных семей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Предновогоднее мероприятие в великолукском Доме культуры проходит уже седьмой год подряд. Дети вместе с родителями приходят сюда посмотреть театрализованное представление, пройтись новогодним хороводом вокруг елочки и получить «Подарок от Деда Мороза».

С наступающим Новым годом детей поздравили члены политсовета местного отделения «Единой России» Петр Парамонов, Марина Усачева и Лидия Устинова. Они отметили, что власти города уделяют особое внимание дошкольному и школьному образованию: строятся новые школы и детские сады. «Желаем родителям и детям здоровья, счастья, успехов, процветания и хорошего счастливого Нового года», - сказали они.

«Единую Россию» и центр социального обслуживания связывают многолетние партнерские отношения. И в этом году партийный актив, в который входят и представители бизнеса, и промышленных предприятий, и члены фракции «Единой России», сделал все, чтобы с сегодняшнего праздника юные великолучане не ушли с пустыми руками», - отметили в местном отделении партии.

Праздник продолжился интерактивной программой, которую вели Дед Мороз и Снегурочка. Вместе со сказочными персонажами дети зажгли новогоднюю ель, у которой затем пели и танцевали.

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