Первенство по плаванию проходит в Пскове

19:56, 24 декабря 2019, ПАИ

С 23 декабря в псковской школе олимпийского резерва «Барс» стартовало первенство по плаванию. Соревнования проходят в бассейне на набережной реки Великой, 16, и продлятся до 27 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В состязаниях участвуют ученики школы с 5 по 11 класс. Ребята соревнуются в заплывах на 50, 100 и 200 метров стилями дельфин, брасс, вольным и на спине, 100, 200 и 400 метров комплексным плаванием, 800 и 1 тысяча 500 метров вольным стилем.

Отдельным зачетом оценивается эстафета - 4 дистанции по 50 метров вольным стилем и комплексным плаванием.

Лучшие спортсмены будут награждены в своих возрастных категориях. Организатором соревнований выступает спортивная школа олимпийского резерва «Барс».