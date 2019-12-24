Минфин: Около 100 млрд рублей из средств на нацпроекты перейдут на 2020 год

20:08, 24 декабря 2019, ПАИ

Около 100 млрд рублей, которые были запланированы на текущий год на реализацию национальных проектов, перейдут на 2020 год. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, в этом году на реализацию нацпроектов были выделены 1,7 трлн рублей. Однако около 100 млрд рублей не будут израсходованы до конца года, поэтому эти деньги перейдут на следующий год.

Антон Силуанов сообщил, что исполнение бюджета по расходам на нацпроекты на начало декабря текущего года составляет порядка 80%. Однако он подчеркнул, что поставленные задачи по нацпроектам в любом случае будут достигнуты.

В 2020 году расходы на реализацию проектов вырастут и составят 1,98 трлн рублей. В последующие годы финансирование нацпроектов будет расти и дальше, планируется, что в 2024 году на реализацию нацпроектов выделят 2,28 трлн рублей.