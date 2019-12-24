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Общество

Островские единороссы поздравили детей-сирот накануне Нового года

24 декабря, накануне Нового года островские единороссы поздравили воспитанников Воронцовского «Центра специального образования № 2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На мероприятии собрались сорок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Для них были организованы игры и конкурсы, хороводы, и новогоднее представление от Деда Мороза и Снегурочки.

Председатель Собрания депутатов Островского района, секретарь Островского районного отделения «Единой России» Александр Обризан поздравил воспитанников детского учреждения с наступающим Новым годом. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов в учёбе и хорошего настроения. Педагогов и сотрудников он поблагодарил за нелёгкий, благородный и ответственный труд. После напутственных слов Александр Обризан порадовал детей пирогом и сладкими подарками. «Настоящая сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой и сладкие угощения сделали сегодняшний день поистине волшебным. Ребята были в восторге», - отметил он.

В гости к ученикам Воронцовского «Центра специального образования № 2» с новогодними поздравлениями и подарками прибыли также сотрудники ОМВД России по Островскому району, представители Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Островского района.

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