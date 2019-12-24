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Общество

Псковский симфонический оркестр дал первый концерт в новом статусе

24 декабря губернатор Псковской области подписал указ о присвоении симфоническому оркестру Псковской области статуса «губернаторский». В тот же день псковский оркестр дал первый концерт в новом статусе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Концерт был посвящен приближающему Новому году. Псковский симфонический оркестр выступал под руководством главного дирижера Николая Хондзинского. На мероприятии присутствовали около 500 гостей – губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представители органов исполнительной и законодательной власти региона, территориальных подразделений федеральных ведомств и силовых структур, общественных организаций.

Во время концерта прозвучали более 10 произведений. В частности, «Время, вперед!», «Катюша», «На сопках Маньчжурии», «Наша служба и опасна, и трудна», «Прощание Славянки» и многие другие.

После мероприятия всем участникам были вручены диски с записью музыкальных произведений в исполнении губернаторского симфонического оркестра, которые прозвучали во время концерта.

Наименование «губернаторский» симфоническому оркестру Псковской области присвоено в целях дальнейшего развития музыкального искусства на территории региона и повышения престижа ведущего профессионального музыкального коллектива, который представляет область на мероприятиях различного уровня.

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