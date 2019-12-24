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Общество

Почти 19 тысяч российских школ отказались от мобильных телефонов в классах

В России 18 тысяч 600 школ отказались от мобильных телефонов в классах, сообщает РБК со ссылкой на главу Минпросвещения Ольгу Васильеву.

Руководитель ведомства подчеркнула, что в отказавшихся от мобильных телефонов школах повысилась внимательность учеников, вербальная коммуникация и увеличился уровень двигательной активности, а тревожность, напротив, снизилась.

Ольга Васильева отметила, что телефоны не должны использоваться во время учебного процесса, так как они не только отвлекают детей, но и вредят здоровью. При этом министр заметила, что каждая школа вправе сама принять решение без рекомендаций ведомства, будут там мобильные телефоны или нет. 

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