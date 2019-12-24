84 единицы оружия изъяли в Псковской области

21:39, 24 декабря 2019, ПАИ

84 единицы оружия и 207 патронов изъяли у псковичей сотрудники полиции и центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» в декабре полицейские и росгвардейцы провели более 900 проверок условий хранения оружия. За нарушения установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения составлены 46 административных протоколов.

Росгвардейцы и полицейские в ходе проверок также разъясняли гражданам федеральное законодательство об оружии в части соблюдения правил его хранения и ношения.