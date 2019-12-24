Житель Германии устроил ДТП в Псковской области, пострадали четверо

09:22, 25 декабря 2019, ПАИ

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Невельском районе 24 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 11:20 на 499-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель у деревни Усть-Долыссы Невельского района 48-летний житель Германии за рулем BMW-330D не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомашиной Škoda Rapid, за рулем которой находился 47-летний великолучанин.

В результате аварии водителя BMW госпитализировали с повреждениями грудного отдела позвоночника, водителя Škoda – с черепно-мозговыми травмами и ушибами, одну из его 47-летних пассажирок с подозрением на перелом позвоночника, вторую — с переломом поясничного позвонка.

В тот же день около 17:50 в деревне Корнилово Куньинского района на автодороге Великие Луки - Ушицы ВАЗ-21213 под управлением 44-летнего жителя деревни Шелково Великолукского района сбил 57-летнюю жительницу деревни Корнилово Куньинского района. Женщина шла в попутном направлении по проезжей части. Пешехода отправили в больницу с ушибами, тупой травмой живота и лица, разрывом доли печени.

Также 24 декабря около 15:10 на лесной дороге Михеево - Юшково в Пушкиногорском районе 57-летний водитель трактора Т-25 не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Мужчина скончался на месте аварии.

По все фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.