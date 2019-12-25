Количество иностранных студентов удвоилось в России за 10 лет

09:46, 25 декабря 2019, ПАИ

С 2008 года количество иностранных студентов в России удвоилось. В 2018 году в стране получили образование почти 309 тысяч иностранцев: 212,2 тысяч – по договорам и 96,7 тысяч – на бюджетной основе, пишет газета «Известия».

В этом году количество иностранцев, получивших высшее образование в России, также увеличилось. На данный момент дипломы получили 327,6 тысяч человек: 229 тысяч – по договорам и 98,6 тысяч на бюджетной основе.

В России в основном обучаются иностранцы из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Самыми популярными специальностями среди иностранцев являются клиническая медицина, экономика и управление, образование и педагогические науки, языкознание и литературоведение, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.