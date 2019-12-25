В Псков пришла федеральная сеть выгодных брендов

09:48, 25 декабря 2019, ПАИ

Федеральная сеть off-price-магазинов Familia теперь появится и в Пскове. Имея около 40 магазинов в Северо-Западном округе: Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Петрозаводске – Familia еще не была представлена в нашем регионе. И вот 28 декабря она открывает магазин в новом торговом центре города – ТРЦ Fjord Plaza.

Familia известна тем, что работает в особом сегменте торговли – off-price. На Западе он существует многие десятилетия, в России только набирает популярность. Особенность off-price-универмагов в том, что там продаются товары известных брендов со значительной выгодой для покупателя.

Основа ассортимента – одежда, обувь, аксессуары, товары для дома. Также представлены и многие другие товары – начиная от игрушек и товаров для спорта до косметики и товаров для животных. Скидки составляют до 85% от цен на аналогичные товары в фирменных магазинах и бутиках.

Выгода для покупателя формируются благодаря тому, что off-price-компании сотрудничают с владельцами торговых марок по всему миру и закупают у них напрямую на специальных условиях большие партии излишне произведенных или импортированных товарных запасов. При этом они оптимизируют любые издержки, чтобы сохранить для покупателя минимальную цену: в off-price-магазинах нет продавцов-консультантов – есть только кассиры и специалисты по выкладке товара, дизайн торговых пространств сдержан и минималистичен, оборудование устанавливается самое простое. Все это позволяет продавать товары со значительной скидкой по сравнению с другими магазинами.

Familia в ТРЦ Fjord Plaza будет представлять собой одно большое пространство площадью более 1 200 квадратных метров. Там будут продаваться товары нескольких тысяч брендов из 50 стран мира. Это и разнообразная одежда – женская, мужская, детская: от джинсов, толстовок и футболок до курток, пуховиков, пальто, деловых костюмов, платьев – плюс обувь, аксессуары, различные товары для дома, в том числе бытовая электроника, посуда и текстиль, товары для декора, а также игрушки, косметика, товары для занятий спортом и многое другое. Все это будет продаваться с существенными скидками.

Так, джинсы известных брендов, которые в фирменных магазинах стоят по три-четыре тысячи рублей, в Familia можно будет купить в пределах одной тысячи, платья, свитеры, брюки, продающиеся в других местах по полторы-две тысячи рублей – за 500-800 рублей и даже дешевле.

Для Familia Псков станет сотым по счету городом, где есть магазины сети. Всего у компании более 280 универмагов по всей России. Покупатели их хорошо знают и любят – за широту ассортимента, обилие торговых марок, частые поступления нового товара и выгоду от каждой покупки.

Торжественное открытие магазина Familia в ТРЦ Fjord Plaza состоится на 28 декабря. Для покупателей в день открытия подготовлены разнообразные сюрпризы, в том числе дополнительная 10% скидка на любой товар, дисконтная карта со скидками на будущие покупки, а также гарантированный подарок при сумме чека от 1 500 рублей.