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Общество

Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев

Псковская область лидируют среди регионов страны по такому показателю как доведение федеральных средств до аграриев. Регион довёл до конечных получателей 100% федеральных субсидий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Вместе с Псковской областью 100% результатов достигли Санкт-Петербург, Тыва, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Сахалинская и Магаданская области. Хуже всего результаты у Ингушетии – 50,7% и Севастополя – 55,2%.

По состоянию на 20 декабря, из предусмотренных федеральным бюджетом средств в регионы перечислены 127,7 млрд рублей. Из них до конечных получателей доведены 118,2 млрд рублей, или 92,5% от предусмотренного объема.

В то же время уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 99,1%, а уровень субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 99,9%.

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