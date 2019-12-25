В канун Нового года из-за долгов из России не смогут выехать 3,4 млн человек

11:51, 25 декабря 2019, ПАИ

Около 3,4 млн россиян временно ограничены в выезде за рубеж в канун Нового года, сообщает ТАСС.

По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из страны. Стоит также добавить, что из этого числа почти 528 тысяч россиян имеют долги по алиментам.

Что касается Псковской области, то по состоянию на 25 декабря ограничены в выезде за границу более 16 тысяч жителей, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП России по Псковской области.

Всего за 11 месяцев текущего года судебные приставы вынесли почти 7,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны, в том числе 980 тысяч россиян ограничили в выезде из-за долгов по алиментам. Наибольшее количество таких постановлений выносилось в крупных регионах России.

За уходящий 2019 год судебные приставы по Псковской области вынесли постановления о временном ограничении на выезд должников более 32 тысяч раз.