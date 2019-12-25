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Общество

Вера Емельянова: Ситуация в первичном звене здравоохранения изменится через 2-3 года

Принимаемые меры позволят кардинально изменить ситуацию в первичном звене здравоохранения через 2-3 года. Об этом заявила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды» 25 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова констатировала, что 2019 год был насыщенным, сложным, было много задач. По ее словам, в целом все поставленные задачи и планы реализованы. Первый заместитель губернатора подчеркнула, что действия социального блока были ориентированы на повышения качества и доступности всех услуг для граждан. «Нам очень важно, что мы имеем глобальные результаты. Социально-демографические показатели говорят о том, что в регионе продолжается снижение уровня смертности по всем видам заболеваний», - добавила Вера Емельянова. При этом она отметила, что, к сожалению, смертность остаётся высокой, но работа по реорганизации первичного звена здравоохранения (укрепление материальной базы, ремонт учреждений и т. д.) даст результаты.

Вера Емельянова рассказала, что в учреждения здравоохранения поступают рентгены, компьютерные аппараты, УЗИ, что поможет качественнее ставить диагнозы и лечить людей. Вице-губернатор добавила, что доступность оказания медицинской помощи будет увеличена за счет прибывших карет скорой помощи, ФАПов.

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