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Общество

Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников

Фото ПАИ

Ключи от 5 единиц новой спецтехники вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников спасателям из Пскова, Печор, Себежа и Гдова на площадке у драмтеатра в областном центре 25 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если посмотреть, сколько техники поступило в текущем году на баланс Главного управления МЧС по Псковской области, можно сказать, что у нас не День спасателя, а полноценный Год спасателя», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в рамках национального проекта «Экология» закупили 37 единиц лесопожарной техники и 480 единиц оборудования. Кроме этого, дополнительно приобрели 5 единиц техники.

Затем Михаил Ведерников ознакомился с оснащением новой спецтехники. Так, автоцистерна на базе автомашины «Камаз», которая будет дежурить в Пскове, оснащена всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ. Губернатор по достоинству оценил и салон автомашины.

После этого губернатор осмотрел автоцистерны на базе автомашины «Урал», которые заберут пожарные из Печор и Себежа. Отмечалось, что эта спецтехника оборудована дополнительными шлангами.

Один из автомобилей «ГАЗ Соболь», оснащенный оборудованием для спасательных и поисковых операций на воде, останется в Пскове, а оборудованный парапланом и медицинской укладкой для поиска заблудившихся в лесу людей уедет в Гдов.

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов рассказал Михаилу Ведерникову, что износ спецтехники в его ведомстве составляет около 30%. Губернатор заверил, что вопрос дальнейшего обновления автопарка МЧС в регионе будет проработан.

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