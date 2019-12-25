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Общество

Вера Емельянова рассказала о реализации нацпроектов в Псковской области

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова рассказала о реализации национальных проектов в регионе в 2019 году. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 25 декабря.

Вера Емельянова отметила, что по итогам 2019 года Псковская область включилась в нацпроект «Образование» по всем 12 направлений. Открыты 8 «Точек роста», отремонтированы 20 залов, обновляется компьютерное оборудование.

В рамках нацпроекта «Демография» открыты 1320 дополнительных мест для дошкольников, строятся 5 детских садов. Открыты 3 новые школы и планируется увеличить их количество. По словам Веры Емельяновой, благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром будут увеличены поступления средств. «Речь идет не только о будущих школах в Гдове, Великих Луках, но и о ремонте существующих», - уточнила заместитель главы региона.

По нацпроекту «Культура» большое внимание в этом году было уделено театрам. «Год театра прошел с успехом на территории региона», - уверена Вера Емельянова. Она рассказала, что сейчас завершаются работы в двух музыкальных школах в Пскове и Великих Луках, в скором времени откроет свои двери Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина. Также Вера Емельянова напомнила про псковские памятники, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Туристический кластер получает заслуженные оценки во всех рейтингах. Пушкинский праздник, Ганзейские дни прошли на высоком организационном уровне, их посетило огромное количество человек», - добавила она.

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