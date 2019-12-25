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Общество

Установку двух детских площадок в Пскове перенесли на 2020 год

Установку двух детских площадок в Пскове перенесли на 2020 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

На 33-й сессии Псковской городской Думы начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов рассказал о том, что не удалось вовремя сдать два объекта – площадки на улице Шелгунова, 9/2 и Звездной, 18. В первом случае не состоялся аукцион, во втором была заложена меньшая сумма - вместо 1 млн 500 тыс. рублей требуется 1 млн 948 тыс рублей. Аукцион дробить нельзя, как и дополнительно выделять деньги. Николай Баринов добавил, что началу работ помешали также погодные условия, а аукцион был с трудом запущен в сентябре. По его словам, данный вопрос обсуждался с главой администрации Пскова Александром Братчиковым, и в 2020 году будет сделано все возможное, чтобы сдать объект.

Депутат гордумы Дмитрий Барабанов, на чьем округе находится Звездная, 18, заявил, что данный участок переносится уже не в первый раз. Он подчеркнул, что надо довести дело до конца. Николай Баринов заверил, что в 2020 году на Звёздной, 18 появится детская площадка.

Парламентарии Юлия Пожидаева и Александр Баев попросили в начале года информировать депутатов о сроках проведения ремонтных работ на их округах, так как сейчас приходится «все узнавать по факту». Александр Баев заметил, что конкурсные работы нужно проводить в начале года, чтобы была возможность начать ремонты раньше.

Парламентарий Денис Иванов поблагодарил руководителя УГХ за высокий процент выполнения работ и пожелал дальнейших успехов.

Александр Братчиков попросил депутатов голосовать за бюджет, чтобы была возможность осуществить все запланированное на 2020 год.

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