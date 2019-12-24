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Суд потребовал от жителя Псковской области убрать забор с берега озера

В водоохранной зоне Псковско-Чудского озера на территории деревни Сосно Гдовского района была организована проверка в сфере соблюдения требования Водного кодекса, которая выявила нарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Гдовского района.

Было установлено, что местный житель незаконно разместил ограждение, которое препятствовало свободному передвижению граждан. Статья 6 Водного кодекса РФ предполагает свободный доступ к водному объекту. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов, уточнили в ведомстве.

Незаконными действиями обвиняемый нарушил права граждан.

Для устранения выявленных нарушений Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с требованием осуществить снос ограждения в береговой полосе. Требования удовлетворены судом.

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