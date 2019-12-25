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Общество

Псковские власти с оптимизмом ждут решение о федерализации Псково-Изборского музея

Псковские власти ждут окончательное решение Минкульта по федерализации Псково-Изборского музея. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Веры Емельяновой, руководством области и музея выполнены все действия по реализации дорожной карты, и все документы уже направлены на рассмотрение в министерство культуры. «Мы ожидаем, что документы будут рассмотрены в ближайшее время, - отметила вице-губернатор и пояснила, что для этого нужны соответствующие согласования во всех профильных ведомствах. - Но у нас оптимистичный прогноз по этому вопросу».

В июле 2019 года был зарегистрирован объединенный Псково-Изборский музей, который возглавил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее отмечал, что получение музеем федерального статуса позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности области. Кроме того, по мнению главы региона, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации Псковского кремля и Изборской крепости.

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