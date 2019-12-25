Эксперт: В Пскове на улицу Юности невозможно запустить автобусы маршрута №11

15:49, 25 декабря 2019, ПАИ

Автобусы городского маршрута №11 не смогут ходить по улице Юности в Пскове. Об этом заявил 25 декабря в рамках ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

«Это технологически невозможно. На перекрестке улиц Труда и Звездной автобусу будет тяжело повернуть», - сказал он и добавил, что для решения вопроса требуется реконструкция этого перекрестка, а такие работы пока не планируются.

«В ближайшие дни город должен ввести в эксплуатацию улицу и после новогодних праздников запустим автобусы маршрутов №№ 23 и 30», - сказал Борис Елкин.