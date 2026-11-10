Пскович получил реальный срок за кражу 29 тысяч рублей

18:27, 10 ноября 2026, ПАИ

Житель Пскова похитил 29 тысяч рублей из цветочного горшка в квартире знакомого, пока хозяева отсутствовали. Судебным приставам удалось помочь владельцам квартиры взыскать деньги, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В суде фигурант полностью признал вину и раскаялся. Однако с учётом рецидива (нескольких судимостей) и отрицательных характеристик из мест лишения свободы суд приговорил 34‑летнего псковича к году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Также потерпевший подал гражданский иск о возмещении материального ущерба. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Пскова № 2. Поскольку должник не погасил долг в установленный срок, к нему применили ряд мер: начислили исполнительский сбор, обратили взыскание на доходы и средства на банковских счетах и ограничили его право выезда за пределы РФ.

В итоге вся сумма ущерба была взыскана: деньги поступили на депозитный счёт подразделения и далее были перечислены взыскателю. Исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением.