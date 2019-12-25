Для 291 псковича предпенсионного возраста организуют обучение в 2020 году

16:37, 25 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области в 2020 году будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 291 гражданина в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 25 декабря.

По словам Веры Емельяновой, на реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 23 млн 488,5 тысяч рублей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она также подчеркнула, что в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы. Предусмотрено направление на обучение женщин, объем средств по этому направлению составит 8 млн 947,4 тысяч рублей.