Вера Емельянова: В Псковской области ситуация на рынке труда стабильна

17:59, 25 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области ситуация на рынке труда стабильна. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, в этом году уровень общей безработицы в регионе составляет 4,8%. Уровень регистрируемой безработицы – 0,6% (за аналогичный период прошлого года – 0,8%). Коэффициент напряженности 0,3 человека на вакансию, в прошлом – 0,4.

Вера Емельянова отметила, что с начала года за предоставлением государственных услуг обратились 45 тысяч 431 человек, в том числе по содействию в поиске подходящей работы – 12 тысяч 309 человек. В текущем году удалось устроить 5 тысяч 518 человек, отметила вице-губернатор.