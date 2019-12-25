Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона

16:20, 25 декабря 2019, ПАИ

В минувший вторник, 24 декабря, губернатор Михаил Ведерников выступил перед депутатами Псковского областного Собрания с «бюджетным посланием», посвященным проекту главного финансового документа региона на 2020 год. Этот документ, наряду с майским отчетом главы области о работе его администрации в минувшем году, традиционно определяет векторы развития региона. И содержит не только и не столько цифры и стратегические «направления ударов», но и вполне внятные «сигналы» как местным элитам, так и жителям области в целом. Не стало исключением и нынешнее послание. Подробности — в обзоре Псковского агентства информации.

Умирать нам рановато

Областной бюджет представители «непримиримой» региональной оппозиции год от года именуют не иначе как «бюджет смерти», громко сетуя, что с такими цифрами собственных доходов и федеральных дотаций никакое развитие невозможно, и остается только ждать неминуемого присоединения Псковщины к соседней Ленобласти.

Собственно, и на этот раз представители КПРФ, ЛДПР и «Яблока» в региональном парламенте отказались поддержать проект бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

Однако, надо полагать, на этот раз коммунистам и «яблочникам» сложнее будет доказывать избирателям, что «мы все умрем». Михаил Ведерников в своем выступлении сообщил, что за два года доходы регионального бюджета выросли более чем на 50%, и в 2020-м «мы гарантированно перешагнем через отметку в 40 млрд». Разумеется, это не значит, что области в одночасье удастся решить все проблемы. Но позитивный тренд все же очевиден.

Бюджет, как и прежде, можно охарактеризовать как «социальный»: и это естественно, учитывая специфический возрастной состав населения области и тот факт, что значительная его часть пользуется всевозможными льготами. В результате больше половины расходов бюджета запланированы на «социалку»: развитие здравоохранения (15,8%), образования и молодежной политики (19%), социальную поддержку и демографию (17,9%).

Таким образом, несмотря на эсхатологические прогнозы оппонентов региональных властей, запасаться саванами нам всем определенно рано.

Дружеский лоббизм

Губернатор перечислил позиции, по которым ожидается рост финансирования из федерального бюджета. Одни из самых заметных вливаний — это 625 млн рублей от Минпромторга, которые пойдут на обновление подвижного состава «Псковпассажиравтотранса», дополнительные 620 млн рублей в региональный Дорожный фонд, почти 500 млн рублей от Росавтодора на реконструкцию псковской улицы Кузбасской дивизии и порядка 1,5 млрд рублей на ремонт нескольких мостов на территории области, а также 350 млн рублей по линии Министерства культуры.

Кроме того, в 2020 году Псковская область получит значительно больше средств на реализацию приоритетных национальных проектов. Так, на реализацию нацпроекта «Демография» запланировано 2,6 млрд рублей, финансирование нацпроекта «Образование» выростет с 500 до 843 млн, на нацпроект «Здравоохранение» в следующем году предусмотрено 954 млн, на проект «Жилье и городская среда» - порядка 180 млн рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 2,5 млрд рублей.

Очевидно, что эти и другие успехи стали возможны благодаря эффективной и планомерной работе с федеральными министерствами и ведомствами. И что основной вклад в нее внес непосредственно сам Михаил Ведерников, который за два года работы в регионе не только не растерял, но и приумножил лоббистские, да и просто дружеские связи в московских коридорах власти.

И еще раз экономика

Однако, как в очередной раз подчеркнул губернатор, Псковская область не может рассчитывать исключительно на рост дотаций из федерального центра. Глава региона напомнил, что главной задачей региональных властей по-прежнему является создание в области собственной устойчивой экономической базы, как главного инструмента решения всех остальных вопросов.

При этом успехи на данном направлении уже заметны. По итогам уходящего года Псковская область продолжает демонстрировать положительную динамику в промышленности (+5,3%), в сельском хозяйстве (+18,6%), в розничной торговле (+4,1%).

Другое важное направление работы команды Михаила Ведерникова — обеспечение транспортной доступности региона. В новом, 2020 году у региона большие планы в этой сфере. Планируется запустить авиарейсы из Пскова в Калининград, Симферополь и Анапу, обеспечить ежедневное авиасообщение с Москвой, возобновить движение по железной дороге между Псковом и Пыталово, а также реализовать новый проект прямого железнодорожного сообщения Псков - Великие Луки.

Все эти меры позволят привлекать в регион туристов, делать его интереснее для инвесторов, повышать качество жители самих жителей области, а также создавать условия для внутреннего перераспределения рабочей силы

Планы на послезавтра

При этом надо отметить, что бюджетное послание Михаила Ведерникова не было только лишь «летописью славных дел», наполненной исключительно радужными планами на будущее. Губернатор также четко обозначил и вызовы, стоящие перед Псковской областью. Отметив, впрочем, что «сам список наиболее наболевших вопросов нам уже удалось существенно сократить».

В числе первоочередных для региона проблем - уровень государственного долга, который пока не удается существенно снизить, чрезвычайно острый дефицит кадров в медицинской сфере и высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (в среднем 78%, а в отдельных районах – более 90%).

При этом, пожалуй, впервые была озвучена еще одна, пока что потенциальная проблема: дефицит образовательных кадров. «Существующие кадры не молодеют, а студенты редко задерживаются в школах – особенно, если речь идет о сельских», – пояснил глава региона. И тот факт, что областные власти уже занимаются этим вопросом, который еще только обещает стать для региона «больным», уже обнадеживает.

«Проблем много, для каждой из них прорабатываются предметные решения», – резюмировал Михаил Ведерников.

Вскрытые резервы

Еще будучи в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области, назначенного президентом, Михаил Ведерников публично сформулировал принцип «24/7», быстро превратившийся в региональный мем. Суть проста: учитывая скудные стартовые позиции региона, добиться сколько-нибудь серьезных успехов в его развитии можно только работая круглые сутки и привлекая все возможные силы и ресурсы. И именно этим и занимаются областные власти на протяжении вот уже двух лет.

В своем бюджетном послании губернатор еще раз перечислил тех, кто услышал его призыв и начал по-новому строить свою работу на благо области, отметив, что 2019 год «стал временем консолидации всех созидательных сил Псковской области, которое на деле показало многие скрытые резервы для внутреннего роста нашего региона».

К этим силам, по оценке главы региона, относятся и представители бизнес-сообщества, которые стали принимать живое участие в реализации социальных проектов. И социально-ориентированные НКО Псковской области, которые в минувшем году привлекли в регион 48 млн рублей грантовых средств, - на 13 больше, чем в прошлом. И просто активные и неравнодушные жители муниципалитетов региона, которые начали активно использовать формат территориальных общественных самоуправлений (ТОС) для приведения в порядок дворовых территорий, благоустройства, установки детских и спортивных площадок.

Отдельно Михаил Ведерников отметил «эффективную и конструктивную» работу отраслевых профсоюзов: в первую очередь, здравоохранения, народного образования и науки. Учитывая, что руководство Псковского областного Совета профсоюзов в последнее время увлечено политической активностью (а в отношении одного из его лидеров, Ульяны Михайловой, по экономическим мотивам возбуждено уголовное дело), в этом тоже был легко считываемый сигнал, адресованный всем, кто заинтересован в конструктивной работе, а не политических баталиях и переделе собственности.

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«Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжелым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чем мы с вами говорили в самом начале этого года – совершить «псковский рывок». Правильно расставить приоритеты, сложить воедино и по максимуму использовать все имеющиеся возможности. Мы это сделали – вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков», - резюмировал губернатор.

Однако он отметил, что «демобилизация» в Псковской области пока что не планируется: «Резко увеличившиеся объемы работ уже в 2019 году стали испытанием для всех ветвей власти Псковской области, а 2020 год обещает быть еще насыщеннее».

«Активность начнется сразу, после небольшой новогодней паузы», - многозначительно пообещал Михаил Ведерников. И сомневаться в том, что постпраздничная «раскачка» в администрации области не запланирована, действительно не приходится.