Библиотеку имени Каверина откроют в Пскове в ближайшие месяцы

17:56, 25 декабря 2019, ПАИ

В ближайшие месяцы в Пскове в здании Дома губернатора будет открыта областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы здания Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина, и в ближайшие месяцы она откроет свои двери перед читателями», - заявила вице-губернатор.

Также Вера Емельянова сообщила, что в регионе завершаются ремонтные работы в двух детских музыкальных школах в Пскове и Великих Луках.

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина располагается в здании Дома губернатора, но на время ремонта ей были предоставлены другие помещения. «Губернаторским домом» здание называется с 30-х годов XIX века, когда оно стало казенной квартирой псковских губернаторов.