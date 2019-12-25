0
16:39
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
16:20
Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона
14:48
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
14:01
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
13:35
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
13:11
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
12:27
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Библиотеку имени Каверина откроют в Пскове в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в Пскове в здании Дома губернатора будет открыта областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы здания Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина, и в ближайшие месяцы она откроет свои двери перед читателями», - заявила вице-губернатор.

Также Вера Емельянова сообщила, что в регионе завершаются ремонтные работы в двух детских музыкальных школах в Пскове и Великих Луках.

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина располагается в здании Дома губернатора, но на время ремонта ей были предоставлены другие помещения. «Губернаторским домом» здание называется с 30-х годов XIX века, когда оно стало казенной квартирой псковских губернаторов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
25 декабря 2019
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
25 декабря 2019
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
25 декабря 2019
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live 2
900 человек спасли псковские спасатели за год
25 декабря 2019
900 человек спасли псковские спасатели за год

Идет загрузка...