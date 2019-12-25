В России около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов

16:41, 25 декабря 2019, ПАИ

Около одного миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках национальных проектов, сообщают РИА Новости.

В частности, выплаты производились на первого и последующего детей, выдавались также льготные ипотечные кредиты. Кроме того, поддержка касалась частичного погашения ипотеки для многодетных семей.

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства Владимир Путин отметил, что нацпроекты являются уникальным инструментом, ранее ничего подобного в стране не применялось. По его словам, запуск таких проектов говорит о возросших возможностях страны.

Президент указал на возможность подведения первых итогов реализации нацпроектов.

«Результаты, безусловно есть», - сообщил Владимир Путин.