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Общество

В России около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов

Около одного миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках национальных проектов, сообщают РИА Новости.

В частности, выплаты производились на первого и последующего детей, выдавались также льготные ипотечные кредиты. Кроме того, поддержка касалась частичного погашения ипотеки для многодетных семей.

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства Владимир Путин отметил, что нацпроекты являются уникальным инструментом, ранее ничего подобного в стране не применялось. По его словам, запуск таких проектов говорит о возросших возможностях страны.

Президент указал на возможность подведения первых итогов реализации нацпроектов.

«Результаты, безусловно есть», - сообщил Владимир Путин.

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