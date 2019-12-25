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Общество

Планетарий откроют в псковском «Акваполисе» 28 декабря

28 декабря в 10:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» начнет работу новогодний мобильный планетарий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации комплекса.

«На мероприятии дети и их родители смогут отправиться в удивительное и захватывающее путешествие к звездам», - отметили организаторы.

Мобильный планетарий в псковском «Акваполисе» - научно-познавательный аттракцион, который обеспечивает полное погружение в происходящее на экране: внутри купола происходит демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов.

Стоимость билетов для взрослых составляет 180 рублей, для детей - 130 рублей (дети с родителями до 5 лет бесплатно).

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