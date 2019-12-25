104-й полк псковской дивизии ВДВ награждён орденом Кутузова
104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ награждён орденом Кутузова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.
Церемония награждения состоялась 24 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны Российской Федерации. Орден вручил президент России Владимир Путин.
Награда полку присвоена «за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач».