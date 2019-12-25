Путешествие на мусоровозе: Как работает регоператор в Псковской области

20:41, 25 декабря 2019, ПАИ

Вот уже и год прошел с начала реализации «мусорной» реформы в Псковской области. Прогнозы были самые неутешительные. Шутка ли, поломать то, что никогда и не было выстроено в какую-либо живую структуру. Однако вывоз мусора организовали. Даже там, где этого никогда и не делали.

Некоторые выводы о работе компании «Экопром» уже можно озвучить.

Ранним утром корреспондент Псковского агентства информации вместе с представителями регоператора отправился в Струги Красные и Плюссу. Задача была проста — посмотреть своими глазами, как обстоят дела на местах, послушать, что люди говорят, о чем спрашивают, чем недовольны.

Сотрудники компании не скрывали: у населения есть претензии по квитанциям за вывоз ТКО, говорят, что счета слишком уж большие. Оказалось, это звучало от тех, кому счета приходили за несколько месяцев сразу, кто не обратился в офис компании с разъяснениями по количеству проживающих. По словам директора компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергея Пайста, всем клиентам всегда идут навстречу, можно сделать перерасчет и в случае ошибок в данных о количестве получателей услуг, и в случае переплаты.

Сергей Пайст также отметил, что некоторые жители за весь год не совершили ни единого платежа. В суд было направлено уже порядка 100 заявлений.

Но прежде чем дело доходит до суда, дают 6 месяцев, чтобы человек смог погасить имеющийся долг, а раньше этого срока никаких штрафов не выписывают.

Еще на подъезде к поселку издали заметны яркие синие контейнеры. Они установлены вдоль дорог или за домами. Места для их монтажа выбирали заранее, в основном по периметру частного сектора.

Угодить всем не удалось. Житель деревни Марьино рассказал, что контейнеры установлены очень далеко, и многие пожилые люди попросту не могут дойти до них.

В этом случае «Экопром» предлагает организовать мешковый сбор, при котором жители должны будут выставлять мешки с мусором за забор. Машина, проезжая мимо, будет их забирать.

На подъезде к Плюссе в глаза бросается и огромная свалка. Это местные жители, не желающие принимать новую реформу, продолжают свозить сюда мусор. Его стало так много, что, кажется, уже невозможно очистить столь большую территорию от отходов. Однако сотрудники «Экопрома» не собираются сдаваться, они регулярно останавливают машины на «месте преступления», разъясняя, что не следует сбрасывать мусор где попало, для этого есть специальные контейнеры.

Кстати, в Плюссе большинство местных жителей относится к реформе с пониманием, и даже активно используют сетчатые контейнеры для пластика.

Каких-то возмущений в адрес регоператора в нашем присутствии от жителей поселка не прозвучало. Да и вопросов при виде мусоровоза уже никто не задает. «А чего спрашивать? Все работает», - отрекомендовал встреченный на улице мужчина.

Фоторепортаж о поездке здесь >>>.